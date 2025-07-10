США відновили постачання озброєння Україні

Йдеться про 155-мм боєприпаси та високоточні реактивні снаряди типу GMLRS.

Білий дім відновив постачання окремих видів озброєння в Україну.

Про це інформує агенція Associated Press.

Двоє американських політиків на умовах анонімності сказали, що Україна наразі знову отримує 155-мм боєприпаси і високоточні реактивні снаряди типу GMLRS.

"Президент Дональд Трамп у приватних розмовах висловлював невдоволення тим, що в Пентагоні публічно оголосили про призупинення постачань без попереднього погодження з Білим домом", - зазначає видання.

Також журналісти додали, що в Міноборони США заперечили, що міністр оборони Піт Гегсет діяв без консультацій із президентом.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у лютому 2022 року, США надали Україні військову допомогу та озброєння на суму понад 67 млрд доларів.

Раніше ми писали, що глава Пентагону зупинив постачання зброї Україні попри відсутність загрози запасам США.