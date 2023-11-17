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Британія підтримає компанії оборонпрому, які допомагають Україні

17 листопада 2023, 10:38
Британія підтримає компанії оборонпрому, які допомагають Україні
Фото: з вільного доступу
Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що його уряд буде підтримувати компанії оборонної промисловості країни, зокрема, які надають допомогу Україні.

Про це Шаппс написав в X (Twitter).

"Британські оборонні компанії забезпечують безпеку країни, а також допомагають таким країнам, як Україна, захищати свою свободу та виступають глобальними чемпіонами для Британії", - йдеться в дописі. 

За словами британського міністра, країна буде підтримувати їх проти тих, хто хоче позбавити галузь фінансування через так звані етичні правила інвестування, які є не лише аморальними, але й небезпечними.

Минулого тижня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Британія підготувала 30 тисяч українських військових. До того ж, поставлене завдання виконане на 7 тижнів раніше, ніж було заплановано.

 

підтримкаБританіяШаппс

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