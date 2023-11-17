Британія підтримає компанії оборонпрому, які допомагають Україні

Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що його уряд буде підтримувати компанії оборонної промисловості країни, зокрема, які надають допомогу Україні.

Про це Шаппс написав в X (Twitter).

"Британські оборонні компанії забезпечують безпеку країни, а також допомагають таким країнам, як Україна, захищати свою свободу та виступають глобальними чемпіонами для Британії", - йдеться в дописі.

За словами британського міністра, країна буде підтримувати їх проти тих, хто хоче позбавити галузь фінансування через так звані етичні правила інвестування, які є не лише аморальними, але й небезпечними.

Минулого тижня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Британія підготувала 30 тисяч українських військових. До того ж, поставлене завдання виконане на 7 тижнів раніше, ніж було заплановано.