Велика Британія підготувала українських військових раніше заявленого терміну

Активна співпраця між країнами триває.

Велика Британія підготувала 30 тисяч українських військових. До того ж, поставлене завдання виконане на 7 тижнів раніше, ніж було заплановано.

Про це написав міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс на своїй сторінці в X (Twitter).

"Велика Британія підготувала більше українських новобранців, ніж обіцяла – сьогодні ми перейшли нашу річну мету в 30 тисяч на 7 тижнів раніше", – заявив голова оборонного відомства.

До процесу було залучено міжнародних партнерів, додав Шаппс, аби досягти мети.

"Ми можемо пишатися реальними змінами у світі, які ми вносимо для свободи України тут у Великій Британії. Слава Україні!", – підсумував міністр оборони великої Британії.