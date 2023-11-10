Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Велика Британія підготувала українських військових раніше заявленого терміну

10 листопада 2023, 16:11
Велика Британія підготувала українських військових раніше заявленого терміну
Фото: з вільних джерел
Активна співпраця між країнами триває.

Велика Британія підготувала 30 тисяч українських військових. До того ж, поставлене завдання виконане на 7 тижнів раніше, ніж було заплановано.

Про це написав міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс на своїй сторінці в X (Twitter).

"Велика Британія підготувала більше українських новобранців, ніж обіцяла – сьогодні ми перейшли нашу річну мету в 30 тисяч на 7 тижнів раніше", – заявив голова оборонного відомства.

До процесу було залучено міжнародних партнерів, додав Шаппс, аби досягти мети.

"Ми можемо пишатися реальними змінами у світі, які ми вносимо для свободи України тут у Великій Британії. Слава Україні!", – підсумував міністр оборони великої Британії.

допомога арміїБританіявійна в Українінавчання військовихросія окупанти

Останні матеріали

Cуспільство
"Бойові чайки" Криму боряться з російською окупацією. На ворогів чекає лише смерть – ABC News
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 16:30
На кону життя та свобода. Чому Україна не буде вести переговори з х..лом-терористом путіним – Пол Ніланд
Cуспільство
На кону життя та свобода. Чому Україна не буде вести переговори з х..лом-терористом путіним – Пол Ніланд
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 12:35
Черчиллі чи Чемберлени? Треба підтримувати Україну зі стратегічним терпінням – Крістін Берзіна та Джексон Джейнс
Політика
Черчиллі чи Чемберлени? Треба підтримувати Україну зі стратегічним терпінням – Крістін Берзіна та Джексон Джейнс
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 00:18
НАТО має діяти чи простіше закрити море? Балтійські та скандинавські країни думають над питанням закриття проходу для російських суден – Елізабет Бро
Політика
НАТО має діяти чи простіше закрити море? Балтійські та скандинавські країни думають над питанням закриття проходу для російських суден – Елізабет Бро
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 16:19
Чи хоче Захід перемоги України? Кому насправді вигідна
Політика
Чи хоче Захід перемоги України? Кому насправді вигідна "патова ситуація" – Джейд МакГлинн
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 11:19
Комплекс
Хліб та Видовища
Комплекс "Наполеона" у Рідлі Скотта. Рідлі Скотт – найкращий аргумент для наступного терміну Джо Байдена – Майкл Шульман
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 09:51
Хороші новини в повітрі не нейтралізують загроз від Мі-28 та Ка-52. Але ЗСУ просуваються, хоч і повільно – Том Купер
Cуспільство
Хороші новини в повітрі не нейтралізують загроз від Мі-28 та Ка-52. Але ЗСУ просуваються, хоч і повільно – Том Купер
Переклад iPress – 08 листопада 2023, 23:36
Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Технології
Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Переклад iPress – 08 листопада 2023, 12:03
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється