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Британія побудує комплекс стеження за діями Китаю і росії у космосі

08 серпня 2024, 19:11
Британія побудує комплекс стеження за діями Китаю і росії у космосі
Фото: Thomas Pesquet
Станція покращить обізнаність про далекий космос і допоможе захистити космічні активи.

Повітряні сили Великої Британії збудують у Вельсі станцію радіолокації для відстеження дій Китаю і росії в космічному просторі.

Про це повідомляє The Telegraph.

Радіолокаційна станція для відстеження супутників(Darc буде побудована в Пембрукширі в районі казарм Кавдор, де базується секретний 14-й полк зв'язку, підрозділ радіоелектронної боротьби.

Королівські військово-повітряні сили готуються до боротьби з нерозважливими космічними загрозами з боку КНР і рф.

Вперше про про плани будівництва Darc було оголошено 3 роки тому, тоді у ВПС Британії заявили, що ця радіолокаційна станція є національним пріоритетом.

Міністр оборони Британії Джон Хілі сказав, що ця нова радіолокаційна програма не лише покращить нашу обізнаність про далекий космос, а і допоможе захистити наші космічні активи разом з нашими найближчими партнерами.

Будівництво Darc - це багатонаціональний проєкт, який передбачений оборонним пактом Aukus між Великою Британією, США та Австралією.

Головний маршал авіації сер Майк Вігстон раніше казав, що росія і Китай ведуть безвідповідальні і безрозсудні випробування в космосі.

Пекін перетворився на космічну наддержаву після того, як  запустив аналог МКС, висадивши зонд на темний бік Місяця і запустив власне супутникове сузір’я, щоб конкурувати з американською мережею GPS.

Кремль же становить аналогічну загрозу міжнародному порядку в космосі. Так, в травні США попередили, що рф запустила нову зброю, здатну знищувати супутники. 

Cosmos 2576, розгорнутий за допомогою ракети, запущеної із росії минулого тижня, був описаний офіційними особами Пентагону як контркосмічна зброя.

 
космосВелика БританіяDarc

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