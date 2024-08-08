Британія побудує комплекс стеження за діями Китаю і росії у космосі

Станція покращить обізнаність про далекий космос і допоможе захистити космічні активи.

Повітряні сили Великої Британії збудують у Вельсі станцію радіолокації для відстеження дій Китаю і росії в космічному просторі.

Про це повідомляє The Telegraph.

Радіолокаційна станція для відстеження супутників(Darc буде побудована в Пембрукширі в районі казарм Кавдор, де базується секретний 14-й полк зв'язку, підрозділ радіоелектронної боротьби.

Королівські військово-повітряні сили готуються до боротьби з нерозважливими космічними загрозами з боку КНР і рф.

Вперше про про плани будівництва Darc було оголошено 3 роки тому, тоді у ВПС Британії заявили, що ця радіолокаційна станція є національним пріоритетом.

Міністр оборони Британії Джон Хілі сказав, що ця нова радіолокаційна програма не лише покращить нашу обізнаність про далекий космос, а і допоможе захистити наші космічні активи разом з нашими найближчими партнерами.

Будівництво Darc - це багатонаціональний проєкт, який передбачений оборонним пактом Aukus між Великою Британією, США та Австралією.

Головний маршал авіації сер Майк Вігстон раніше казав, що росія і Китай ведуть безвідповідальні і безрозсудні випробування в космосі.

Пекін перетворився на космічну наддержаву після того, як запустив аналог МКС, висадивши зонд на темний бік Місяця і запустив власне супутникове сузір’я, щоб конкурувати з американською мережею GPS.

Кремль же становить аналогічну загрозу міжнародному порядку в космосі. Так, в травні США попередили, що рф запустила нову зброю, здатну знищувати супутники.

Cosmos 2576, розгорнутий за допомогою ракети, запущеної із росії минулого тижня, був описаний офіційними особами Пентагону як контркосмічна зброя.