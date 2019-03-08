Британія подякувала США за нові санкції проти Росія

"Ми вітаємо незмінну підтримку США з введенням санкцій за хімічну та біологічну зброю у відповідь на використання Росією смертельно небезпечного нервового агента в Солсбері"

Сполучене Королівство вітає запровадження США нових санкцій проти Росії у зв'язку з отруєнням колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки в Солсбері.

"Ми вітаємо незмінну підтримку США з введенням санкцій за хімічну та біологічну зброю у відповідь на використання Росією смертельно небезпечного нервового агента в Солсбері", - написав глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб у своєму Twitter, повідомляє "Укрінформ".

Глава британського МЗС також підкреслив, що продовження глобальної відповіді показує, що ми не будемо стояти і дивитися, як ця жахлива зброя використовується без наслідків.

Нагадаємо, що сьгодні 3 серпня США офіційно оголосили про нові санкції проти Росії через отруєння ексрозвідника Скрипаля.