CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСполучене Королівство вітає запровадження США нових санкцій проти Росії у зв'язку з отруєнням колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки в Солсбері.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британія подякувала США за нові санкції проти Росія
"Ми вітаємо незмінну підтримку США з введенням санкцій за хімічну та біологічну зброю у відповідь на використання Росією смертельно небезпечного нервового агента в Солсбері"
Фото:ivtour.com.ua
"Ми вітаємо незмінну підтримку США з введенням санкцій за хімічну та біологічну зброю у відповідь на використання Росією смертельно небезпечного нервового агента в Солсбері", - написав глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб у своєму Twitter, повідомляє "Укрінформ".
Глава британського МЗС також підкреслив, що продовження глобальної відповіді показує, що ми не будемо стояти і дивитися, як ця жахлива зброя використовується без наслідків.
Нагадаємо, що сьгодні 3 серпня США офіційно оголосили про нові санкції проти Росії через отруєння ексрозвідника Скрипаля.
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