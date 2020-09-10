Британія погодилась говорити про візові спрощення для українців
Стаття 18 угоди, яку підписали у Лондоні український президент Володимир Зеленський та британський прем’єр Борис Джонсон, як зазначається, стала однією з перемог української переговірної команди, повідомляє "Європейська правда".
"Сторони започаткують співробітництво з метою полегшення руху осіб і, у разі забезпечення умов для добре керованої та безпечної мобільності, вживатимуть поступових кроків, щоб спростити громадянам здійснення подорожей та поїздок до країн одна одної", - йдеться в угоді.
Ця домовленість може вважатися справді проривною, оскільки досі Британія відмовлялася навіть говорити про візове спрощення, а на всі запити Києва було тверде "ні".
У підписаній вчора угоді британський уряд вперше погодився почати діалог про взаємне візове спрощення.
Як стверджується у статті, тепер справа за владою України, яка має довести, що безвізові українці не становлять небезпеки для Британії, що Україна гарантує безпеку документів тощо.
Водночас скасування віз може бути лише поетапним. Так, стаття нагадує, що ЄС спочатку робив спрощення для окремих категорій громадян.
"І багато залежатиме від українських подорожуючих, які не мають зловживати правилами після перших полегшень", - йдеться у статті.
Нагадаємо, що Україна підписала угоду про співробітництво з Великою Британією
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