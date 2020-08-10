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Україна підписала угоду про співробітництво з Великою Британією

Домовились більше торгувати та розвивати "оборонку"
Президент Володимир Зеленський підписав двосторонню угоду про вільну торгівлю та стратегічне партнерство України з Великою Британією, яка, зокрема передбачає збільшення співробітництва у безпековій сфері.
Україна підписала угоду про співробітництво з Великою Британією Фото: з вільних джерел

Нову угоди уклали після того, як Велика Британія вийшла з ЄС, повідомляє "Громадське".

За його словами, договір передбачає збільшення торгівлі між країнами, залучення інвестицій в Україну та збільшення співробітництва в безпековій сфері. Також Зеленський обговорював з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном доступ до вакцини від COVID-19.

Окремо Дмитро Кулеба запропонував запустити спеціальну програму технічної допомоги для України. За нею український малий та середній бізнес мають навчити як торгувати з Великою Британією в межах нової угоди.

За словами очільника МЗС, окремо глави країн говорили про вступ України до НАТО: "Президент був дуже чіткий. Він сказав, що Україні потрібен план дій щодо членства і що членство в НАТО сприятиме українській безпеці та обороні". 

Про що ще домовились з Великою Британією?

Раніше Зеленський під час свого візиту до Великої Британії підписав меморандум про розбудову військово-морського флоту на суму в 1,25 мільярда фунтів стерлінгів. В Офісі президента зазначили, що меморандум буде спрямований на співпрацю в оборонній галузі та має "підвищити ефективність і скоротити терміни реалізації спільних проєктів у оборонній сфері".

Свій візит до Великої Британії Зеленський почав одразу після 22-го саміту Україна-ЄС у Брюсселі. Він завершився підписанням шести спільних угод та запевненням з боку європейських лідерів, що ЄС підтримує прагнення України щодо угоди про асоціацію та проведення реформ на шляху до неї.

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08 10 2020 15:34
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