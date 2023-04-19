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ПОЛІТИКА

Британія попередила про можливі кібератаки від угруповань, які підтримують агресію рф

19 квітня 2023, 21:06
Британія попередила про можливі кібератаки від угруповань, які підтримують агресію рф
Фото: espreso.tv
Загроза походить із боку країн, які підтримують агресію рф проти України.

Британія попереджає про кібератак на критично важливі організації національної інфраструктури.

Про це повідомляє Національний центр кібербезпеки Британії.

"Деякі групи заявили про намір розпочати руйнівні та підривні атаки та організації повинні переконатися, що вони зробили кроки для зміцнення свого захисту", - йдеться у заяві.

Загроза походить, зокрема, від пов'язаних із державою груп, які підтримують агресію росії проти України.

"Ці групи не мотивовані фінансовою вигодою і не підлягають контролю з боку держави, тому їхні дії можуть бути менш передбачуваними, а цілі більш широкими, ніж у традиційних учасників кіберзлочинів", - додали у центрі кібербезпеки.

Нагадаємо, нещодавно Німецький концерн Rheinmetall знову зазнав кібератаки.

Британіякібератакарф тероризм

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