Британія посилить міграційне законодавсто, щоб ускладнити прибуття шукачів притулку

Велика Британія запровадить нові правила для тих, хто шукає притулку, що ускладнить перебування біженців, які незаконно в'їхали в країну.

Про це заявила в середу міністр внутрішніх справ Британії Пріті Пател, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами уряду, це найбільший за останні десятиліття капітальний ремонт системи надання притулку. "Новий план імміграції" визначає план швидшого переселення біженців, які перебувають під нагальним ризиком, і ускладнює життя тим, хто прибуває в країну нелегально.

"Відповідно до нашого нового плану, якщо люди прибудуть нелегально, вони більше не матимуть таких самих прав, як ті, хто прибуває легально, і їм буде важче залишатися в країні", - зазначила Пател.

"Незаконна міграція до Британії більше не буде варта ризику з новими максимальними покараннями у вигляді довічного ув'язнення для контрабандистів ... Я не приношу вибачень за твердість цих дій. Оскільки вони також врятують життя людей і націлені на контрабандистів, вони є безперечно справедливими", - додала вона.

Міністр також заявила, що ті, хто прибуде через безпечну країну, таку як Франція, не матимуть негайного доступу до системи, і що уряд "зупинить найбільш безсовісні зловживання, зокрема, вдавання з себе дітей".

Скорочення імміграції було однією з обіцянок кампанії, головою якої був нинішній прем'єр Борис Джонсон під час референдуму 2016 року про вихід з ЄС, і уряд заявив, що посилить свою систему надання притулку після Brexit.

Основна опозиційна лейбористська партія заявила, що нова політика визначається "відсутністю співчуття". Благодійні організації також розкритикували пропозиції, назвавши їх негуманними.

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