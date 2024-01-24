Британія пропонує купити ракети Taurus у Німеччини, аби передати Україні

Британія пропонує Німеччині купити крилаті ракети Taurus, щоб відправити більше ракет Storm Shadow до України.

Про це сьогодні написала німецьке Handelsblatt.

Британія запропонувала Німеччині рішення ситуації щодо передачі ракет.

Німецький уряд може експортувати Taurus до Британії, а лондонський уряд натомість поставить Україні крилаті ракети Storm Shadow.

"Якщо це принесе користь Україні, то це, безумовно, є варіантом в рамках міжнародного співробітництва", - сказав депутат німецького парламенту від Соціал-демократичної партії Андреас Шварц.

Проте голова Комітету з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила виданню, що для неї подібний обмін не є варіантом. Вона вважає, що Storm Shadow не є еквівалентною заміною Taurus.

Нагадаємо, що минулого тижня Бундестаг не схвалив передачу Україні ракет Taurus.