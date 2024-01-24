Британія пропонує купити ракети Taurus у Німеччини, аби передати Україні
Про це сьогодні написала німецьке Handelsblatt.
Британія запропонувала Німеччині рішення ситуації щодо передачі ракет.
Німецький уряд може експортувати Taurus до Британії, а лондонський уряд натомість поставить Україні крилаті ракети Storm Shadow.
"Якщо це принесе користь Україні, то це, безумовно, є варіантом в рамках міжнародного співробітництва", - сказав депутат німецького парламенту від Соціал-демократичної партії Андреас Шварц.
Проте голова Комітету з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила виданню, що для неї подібний обмін не є варіантом. Вона вважає, що Storm Shadow не є еквівалентною заміною Taurus.
Нагадаємо, що минулого тижня Бундестаг не схвалив передачу Україні ракет Taurus.