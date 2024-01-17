Бундестаг не схвалив передачу Україні ракет Taurus
Про це повідомив Укрінформ.
Сьогодні відбулось голосування після дискусії: за проголосували 178 обранців, проти – 485 і 3 утрималися.
Представниця фракції ХДС/ХСС Керстін Ферегге закликала колег-депутатів підтримати вимогу надати Україні крилаті ракети Taurus.
Вона зауважила, що Україна та вся Європа подякують за це.
"Поставки Таурусів можливі і необхідні", - сказала Ферегге.
Вона нагадала, що канцлер Олаф Шольц оголосив про «зміну часів» через кілька днів після нападу Росії на Україну та обіцяв багато ініціатив у цьому зв’язку. Але, стверджує депутатка, 2 роки потому дуже мало чого з обіцяного було втілено в життя.