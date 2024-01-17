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Бундестаг не схвалив передачу Україні ракет Taurus

17 січня 2024, 20:54
Бундестаг не схвалив передачу Україні ракет Taurus
Фото: uainforg.livejournal.com
Німецькі депутати не підтримали подання опозицією вимагати від уряду передачі Україні стратегічних ракет Taurus.

Про це повідомив Укрінформ.

Сьогодні відбулось голосування після дискусії: за проголосували 178 обранців, проти – 485 і 3 утрималися.

Представниця фракції ХДС/ХСС Керстін Ферегге закликала колег-депутатів підтримати вимогу надати Україні крилаті ракети Taurus. 

Вона зауважила, що Україна та вся Європа подякують за це.

"Поставки Таурусів можливі і необхідні", - сказала Ферегге. 

Вона нагадала, що канцлер Олаф Шольц оголосив про «зміну часів» через кілька днів після нападу Росії на Україну та обіцяв багато ініціатив у цьому зв’язку. Але, стверджує депутатка, 2 роки потому дуже мало чого з обіцяного було втілено в життя.

 
бундестагракетиTaurus

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