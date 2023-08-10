Велика Британія проведе навесні 2024 року конференцію з енергетичної безпеки.

Про це уряд Британії написав на сайті.

Форум збере представників країн з усього світу, аби забезпечити постачання найважливіших енергоносіїв і зробити систему стійкішою до потрясінь.

Уряд Сполученого Королівства вважає, що війна в Україні та інші історичні потрясіння показують, наскільки взаємопов'язані глобальна енергетична безпека та критично важливі ланцюжки поставок, порушення яких завдають шкоди споживачам у всьому світі.

"Щоб не допустити цього надалі, Великобританія скликає цю нову конференцію для зміцнення міжнародного співробітництва та підвищення глобальної стійкості до цих потрясінь", - написано в заяві.

Для участі в конференції буде запрошено представників урядів та лідерів промисловості з усього світу.