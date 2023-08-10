Ріші Сунак слідом за Байденом обмірковує обмеження інвестицій у технології в Китаї – FT

Британський уряд консультується з бізнесом.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак обмірковує, чи слідувати за президентом США Джо Байденом в обмеженні вихідних інвестицій у китайський технологічний сектор, включаючи штучний інтелект, чіпи і квантові обчислення.

Про це повідомляє FT.

Байден оголосив про нові обмеження у середу, 9 серпня, але Сунак був більш обережним. Його уряд консультується з бізнесом і фінансовим сектором, перш ніж вирішити, чи слідувати прикладу США.

Сунак пообіцяв Байдену під час візиту до Білого дому в червні, що Британія "ефективно реагуватиме" на ризик того, що британський капітал і досвід можуть допомогти країнам-суперникам створити військову або розвідувальну загрозу.

Білий дім оголосив указ, який накладає цільові обмеження на американські інвестиції в китайський технологічний сектор, прокладаючи шлях до набуття їх чинності наступного року.

Вашингтон чекає, чи підтримають його новий підхід Велика Британія та інші союзники.

"Цей указ про зовнішні інвестиції вносить важливу ясність у підхід США. Велика Британія уважно розгляне ці нові заходи, оскільки ми продовжуємо оцінювати потенційні ризики для національної безпеки, пов'язані з деякими інвестиціями", - заявив британський уряд.

Загальний підхід Сунака до Китаю ґрунтується на твердому бажанні вести бізнес із Пекіном усюди, де це можливо, за винятком випадків, коли на кону стоять питання національної безпеки.

У квітні міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі закликав до "міцних і конструктивних" нових двосторонніх відносин із Пекіном.

У травні Сунак відправив до Гонконгу міністра інвестицій Великої Британії Домініка Джонсона - першого високопоставленого британського чиновника, який відвідав колишню британську колонію за останні п'ять років, і першого відтоді, як Китай запровадив закон про національну безпеку.

Уряд Великої Британії заявив, що також оновить свій режим експортного контролю для боротьби з передачею чутливих технологій, але з важливим застереженням, що країна “залишається відкритою і спрямованою назовні економікою".

Китай є четвертим за величиною торговельним партнером Великої Британії, але менш значущим напрямком для британських іноземних інвестицій, згідно з даними, опублікованими в липні Управлінням національної статистики Великої Британії.

Згідно з останніми даними, обсяг прямих іноземних інвестицій з Великої Британії в Китай у 2021 році склав 10,7 млрд фунтів стерлінгів, або 0,6 відсотка від загального світового обсягу. На фінансові послуги припадає майже чверть загального обсягу - більше, ніж на будь-який інший сектор.

Згідно з даними Управління національної статистики, інвестиції з Китаю принесли 1,2 млрд фунтів стерлінгів у 2021 році.

Гонконг, який дедалі тісніше зближується з Пекіном, був однією з найбільш інвестиційно привабливих юрисдикцій, де було зафіксовано 77,6 млрд фунтів стерлінгів британських інвестицій.

На противагу цьому, континентальний Китай не увійшов до топ-20 юрисдикцій за загальним обсягом британських інвестицій, поступившись таким країнам, як Індія, Австралія та Швейцарія, а також багатьом країнам ЄС.

Згідно зі звітом, опублікованим у травні Торговою палатою Британії в Пекіні, більше половини опитаних британських компаній займають "вичікувальну позицію" щодо нових інвестицій у Китай.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден встановив нові правила, що обмежують американські інвестиції в сектори високотехнологічних китайських технологій.