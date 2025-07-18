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ПОЛІТИКА

Британія приєдналася до нафтових санкцій ЄС проти росії

18 липня 2025, 18:59
Британія приєдналася до нафтових санкцій ЄС проти росії
Британська влада уточнила, що дає підприємствам час до 2 вересня для адаптації до зниженої "стелі цін" на російську нафту.

Велика Британія у пʼятницю оголосила, що приєднується до рішення Європейського Союзу знизити верхню межу ціни на російську нафту, яка перевозиться морем.

Про це йдеться в повідомленні британського уряду.

Разом із ЄС Британія знижує так звану стелю цін на російську нафту із 60 до 47,6 долара за барель. Це "безпосередньо вдарить по нафтових доходах Росії, які вже впали на 35% у порівнянні з минулим роком", вважає уряд Британії.

"Разом ми продовжимо чинити безжальний тиск на путіна, обмежуючи його критично важливу нафтову промисловість і відрізаючи фінансування його незаконної війни в Україні", – наголосив британський міністр закордонних справ Девід Леммі.

"Стеля ціни" визначає верхню межу, за якою компанії "Групи семи" можуть транспортувати морем, страхувати або іншим чином обслуговувати російську нафту.

Британська влада уточнила, що дає підприємствам час до 2 вересня для адаптації до зниженої "стелі цін" на російську нафту.

Нагадаємо, посли ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти російської федерації. Під обмеження потрапила нафта, "тіньовий флот" та "Північний потік".

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