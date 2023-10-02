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Британія розмістила винищувачі Typhoon в Польщі для захисту від росії

02 жовтня 2023, 08:14
Британія розмістила винищувачі Typhoon в Польщі для захисту від росії
Британія розгортає у Польщі винищувачі RAF Typhoon для захисту країни від росії.

Про це повідомляє Sky News.

Таку заяву зробив британський міністр оборони Грант Шаппс на з’їзді Консервативної партії в Манчестері.

Він також обговорив підтримку НАТО з боку Великої Британії.

"Літаки Typhoon приземляються в Польщі, поки я виступаю" - сказав Шаппс.

Британський прем’єр додав, що 2 британські винищувачі мають захистити Польщу, де скоро відбудуться парламентські вибори, від російського втручання.

За словами політика, під керівництвом Ріші Сунака консерватори ставлять Велику Британію "в самісіньке серце НАТО".

Нагадаємо, у Києв приїєжав з офіційним візитом новий міністр оборони Британії Грант Шаппс, відбулася його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. 

 
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