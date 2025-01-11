Очікується, що ці санкцій обмежать можливості рф отримувати доходи від продажу енергоносіїв.

Уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти великих російських компаній "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз".

Про це йдеться в заяві пресслужби британського уряду.

Згідно з інформацією, ці компанії видобувають більше 1 мільйон барелів нафти на день, що складає 23 млрд доларів на рік. Прибутки цих двох компаній сприяють продовженню розв’язаній кремлем війні проти України.

В Британії очікують, що ці санкцій обмежить можливості рф отримувати доходи від продажу енергоносіїв.

"Доходи від продажу нафти є джерелом життєдіяльності воєнної економіки путіна. Ми не будемо стояти осторонь і дозволяти нафтовим прибуткам ставити під загрозу життя українців – так само як і не дозволимо рф продовжувати наповнювати свою казну, продовжуючи загрожувати нашій колективній безпеці", – заявив глава британського МЗС Девід Леммі.

Вчора, 10 січня, США ввели жорсткі санкції проти нафтової галузі рф: майже 200 танкерів у списку.