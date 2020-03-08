Британія сплатить 50% чеку клієнтів ресторанів, щоб стимулювати попит після карантину
Британія протягом місяця пропонує сплатити 50% чеку для клієнтів закладів харчування, щоб підтримати рестораторів після майже чотирьох місяців карантину.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.
Пропозиція діятиме у понад 72 000 закладів з понеділка по четвер протягом усього серпня. Серед них багато відомих мереж, у тому числі McDonald's.
"Наша схема підтримки спрямована на те, щоб захистити робочі місця 1,8 млн кухарів, офіціантів та рестораторів, стимулюючи попит і заохочуючи клієнтів приходити. Ця галузь невід’ємна складова нашої економіки і дуже постраждала від коронавірусу", - зазначив міністр фінансів Ріші Сунак.
Для використання знижки клієнтам не потрібно вживати додаткових дій - заклади автоматично вираховуватимуть 50% з чеку і далі вирішуватимуть питання з державою.
Є і певні обмеження: 50% повертатимуть за замовлення вартістю до 10 фунтів стерлінгів на людину. Крім того, акція не поширюється на алкоголь та замовлення з собою.
Лунають заклики виключити з пропозиції також фаст-фуд, оскільки він є нездоровою їжею.
За даними уряду, у квітні після запровадження у Британії жорсткого карантину фактично заморозили роботу близько 80% закладів, у яких працюють близько 1,4 млн людей. Ресторани змогли відкритися лише 4 липня, але поки працюють з обмеженнями.
Нагадаємо, що на початку цього року економіка Британії обвалилась до 40-річного мінімуму
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