На початку цього року економіка Британії обвалилась до 40-річного мінімуму
Британська економіка на початку 2020 року через пандемію коронавірусу скоротилася найбільше з 1979 року.
Як передає "Європейська правда", про це з посиланням на британське Управління національної статистики повідомляє Reuters.
Валовий внутрішній продукт впав на 2,2% в період з січня по березень.
Це було нижче середнього прогнозу економістів, які передбачали падіння на 2,0%.
Прем'єр-міністр Борис Джонсон викладе свій план прискорення відновлення британської економіки пізніше у вівторок, коли пообіцяє залучити 5 мільярдів фунтів інвестицій в інфраструктуру.
Британська економіка могла скоротитися на 20% у першій половині 2020 року, заявив Банк Англії раніше цього місяця, оскільки наслідки карантину вдарили по більшості секторів в період з квітня по червень. Банк Англії заявив, що спад економіки цього року може стати найгіршим за останні три століття.
Цифри вівторка, які ґрунтуються на раніше опублікованих даних за перший квартал, показали сплеск ощадливості домашніх господарств, оскільки їхні витрати впали на найбільшу суму в грошовому вираженні з початку рекордів в 1950-х роках.
"Закриття більшості підприємств 23 березня означало, що домогосподарства не могли витрачати гроші, навіть якби захотіли",- сказав Томас П'ю, британський економіст Capital Economics, додавши, що економіка потребуватиме часу до 2022 року, щоб відновити свій докризовий рівень.
Управління статистики раніше підрахувало, що економіка Британії скоротилася на рекордні 20,4% в квітні в порівнянні з березнем, але останнім часом з'явилися деякі ознаки відновлення.
Нагадаємо, що у Британії прогнозують найбільше падіння економіки за 300 років
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