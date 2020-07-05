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У Британії прогнозують найбільше падіння економіки за 300 років

Водночас британський Центробанк залишив базову ставку на рекордно-низькому рівні 0,1%
Банк Англії прогнозує, що цьогоріч економіка країни може впасти на 14% через пандемію коронавірусу. Це є найбільшим падінням із 1706 року.
У Британії прогнозують найбільше падіння економіки за 300 років Фото: theprisma.co.uk

Про це повідомляє Sky News із посиланням на дані центральної банківської установи Великої Британії, пише "Укрінформ".

"Банк Англії прогнозує, що ВВП Великої Британії цьогоріч скоротиться на 14%, а рівень безробіття підвищиться до 8% через коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Якщо прогноз стане реальністю, то це буде найбільше падіння економіки для Великої Британії з 1706 року.

Водночас британський Центробанк залишив базову ставку на рекордно-низькому рівні 0,1%.

У Банку Англії зауважили, що реалізація прогнозу залежатиме від фінансової підтримки з боку самого Банку та уряду країни.

Зазначається, що наступного року ВВП Великої Британії може зрости на 15% в разі стрімкого оживлення економічної діяльності в країні.

Нагадаємо, що збитки глобальній економіці від пандемії складуть понад $5 трлн.

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07 05 2020 13:50
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