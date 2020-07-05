У Британії прогнозують найбільше падіння економіки за 300 років
Про це повідомляє Sky News із посиланням на дані центральної банківської установи Великої Британії, пише "Укрінформ".
"Банк Англії прогнозує, що ВВП Великої Британії цьогоріч скоротиться на 14%, а рівень безробіття підвищиться до 8% через коронавірус", - йдеться у повідомленні.
Якщо прогноз стане реальністю, то це буде найбільше падіння економіки для Великої Британії з 1706 року.
Водночас британський Центробанк залишив базову ставку на рекордно-низькому рівні 0,1%.
У Банку Англії зауважили, що реалізація прогнозу залежатиме від фінансової підтримки з боку самого Банку та уряду країни.
Зазначається, що наступного року ВВП Великої Британії може зрости на 15% в разі стрімкого оживлення економічної діяльності в країні.
Нагадаємо, що збитки глобальній економіці від пандемії складуть понад $5 трлн.
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