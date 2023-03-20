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Британія сподівається, що Сі Цзіньпін схилить путіна до завершення війні в Україні

20 березня 2023, 17:36
Британія сподівається, що Сі Цзіньпін схилить путіна до завершення війні в Україні
В уряді Британії заявили, що глава Китаю Сі Цзіньпін повинен використати свій державний візит до росії, аби закликати президента рф владіміра путіна припинити бомбардування українських міст, лікарень, шкіл.

Таку заяву зробив речник прем'єр-міністра Великої Британії.

Про це повідомляє The Guardian

"Раніше Китай говорив про важливість дотримання суверенітету та територіальної цілісності України. Ми хотіли б бачити, як президент Сі виступає за це під час розмови з путіним", – заявив прессекретар Ріші Сунака.

У британському уряді наголосили, що ця війна та посягання на суверенітет України можуть закінчитися сьогодні, якщо росія виведе війська з України.

"Тож ми сподіваємося, що президент Сі використає цю можливість, щоб натиснути на президента путіна, аби він припинив бомбардування українських міст, лікарень, шкіл і зупинив ці звірства, які ми бачимо щодня", – додав він.

Сьогодні Сі Цзіньпін прилетів до путіна у москву.
КитайвійнаСі

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