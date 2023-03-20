Британія сподівається, що Сі Цзіньпін схилить путіна до завершення війні в Україні
Таку заяву зробив речник прем'єр-міністра Великої Британії.
Про це повідомляє The Guardian.
"Раніше Китай говорив про важливість дотримання суверенітету та територіальної цілісності України. Ми хотіли б бачити, як президент Сі виступає за це під час розмови з путіним", – заявив прессекретар Ріші Сунака.
У британському уряді наголосили, що ця війна та посягання на суверенітет України можуть закінчитися сьогодні, якщо росія виведе війська з України.
"Тож ми сподіваємося, що президент Сі використає цю можливість, щоб натиснути на президента путіна, аби він припинив бомбардування українських міст, лікарень, шкіл і зупинив ці звірства, які ми бачимо щодня", – додав він.Сьогодні Сі Цзіньпін прилетів до путіна у москву.