Сі Цзіньпін прилетів до путіна у москву

Це його перша закордонна поїздка після після третього обрання на посаді.

Глава Китаю Сі Цзіньпінь прибув до москви.

Про це пише російське видання.

Літак із делегацією Сі Цзіньпіна приземлився в аеропорту "Внуково-2", за його польотом на сервісі Flightradar стежили понад 100 тис. осіб.

Як відомо, під час переговорів лідера КНР та президента рф буде обговорено актуальні питання подальшого розвитку відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії між росією і Китаєм.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що нині лідери поспілкуються тет-а-тет за неформальним обідом. Офіційні переговори заплановані на завтра. За їхніми підсумками відбудеться пресконференція.

Примітно, що відтоді, як десять років тому Сі Цзіньпін очолив Китай, він особисто зустрічався з путіним 39 разів. Однією з найбільш знакових їхніх зустрічей став візит російського диктатора в Пекін в лютому 2022 року, за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення рф в Україну. Тоді напередодні відкриття Зимових Олімпійських ігор у Пекіні путін та Сі уклали домовленість про "безмежне" партнерство.

Зауважимо, Сі Цзіньпін стане першим світовим лідером, який особисто зустрінеться з путіним після того, як 17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора. путіна тепер можуть заарештувати щонайменше на території 123 країн, які ратифікували Римський статут.