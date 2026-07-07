Британія та Нідерланди домовилися про спільне будівництво військових кораблів

Сторони уклали угоду 7 липня на полях саміту НАТО в Анкарі.

Велика Британія та Нідерланди підписали угоду про створення нового морського партнерства, у межах якого обидві країни отримають сучасні десантні транспортні кораблі.

Про це йдеться у заяві британського уряду.

Сторони уклали угоду 7 липня на полях саміту НАТО в Анкарі. Кораблі, спроєктовані за нідерландським зразком, будуть побудовані на британських верфях у співпраці з нідерландськими підприємствами в рамках угоди на суму £2,4 млрд. Кожна країна отримає по чотири кораблі, які стануть основою посилених британсько-нідерландських десантних сил.

Судна завдовжки близько 160 метрів і водотоннажністю 15 тисяч тонн зможуть перевозити військових, техніку, обладнання та безпілотні системи. Кораблі матимуть спеціально розроблені льотні палуби для експлуатації сучасних і майбутніх дронів дальнього радіусу дії та автономних систем.

Нагадаємо, того ж дня Нідерланди та Естонія підписали з Україною угоди про співпрацю у сфері дронів.