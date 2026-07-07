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Нідерланди та Естонія підписали з Україною угоди про співпрацю у сфері дронів

07 липня 2026, 19:19
Нідерланди та Естонія підписали з Україною угоди про співпрацю у сфері дронів
x.com/MinPres
Зміст угоди не є публічним.

Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен та президент Зеленський підписали на полях саміту НАТО угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій.

Про це Єттен повідомив у X.

За його словами, угода створює основу для широкого, структурного співробітництва між країнами у сфері спільного виробництва дронів та ширшого оборонного співробітництва. "Наша підтримка України дає результати і залишається життєво важливою. Ми маємо не здаватися і продовжувати посилювати тиск на росію. Це має вирішальне значення для України та для безпеки Європи", – додав він.

Того ж дня Зеленський та прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал підписали аналогічну угоду щодо безпілотних технологій. Міхал назвав це великим кроком в оборонній співпраці та зазначив, що угода дозволить естонським компаніям запускати виробництво дронів на основі українського досвіду. "Це посилює оборону Естонії, створює нові можливості для нашої оборонної індустрії та допоможе нам ще ефективніше підтримувати Україну. Україна – більше не просто реципієнт безпеки, вона стає тим, хто надає безпеку Європі", – прокоментував він.

Зміст угоди не є публічним, однак Міхал поділився, що вона відкриває для естонських компаній доступ до українських знань і навичок у сфері дронів. "Україна укладає такі угоди лише зі своїми найближчими друзями", – зазначив прем'єр. Угода також передбачає можливість для Естонії купувати вироби українських компаній у майбутньому та спільне виробництво в Естонії.

НідерландиНАТОЕстоніядрониВолодимир Зеленський

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