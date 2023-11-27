Британія та США розробляють нові глобальні рекомендації щодо безпеки ШІ

Їх схвалили 18 країн.

У Великій Британії вперше опублікували глобальні рекомендації щодо безпеки штучного інтелекту.

Про це пише пресслужба британського Національного центру кібербезпеки.

Нові рекомендації стосуються безпечної розробки систем ШІ і мають допомогти розробникам ухвалювати обґрунтовані рішення щодо кібербезпеки на кожному етапі розвитку технологій штучного інтелекту. Їх категоризували на чотири основні пункти:

безпечне планування,

безпечна розробка,

безпечне розгортання,

безпечна робота та технічне обслуговування.

Рекомендації створили Національний центро кібербезпеки Британії і Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури США у співпраці з галузевими експертами та 21 міжнародною агенцією та міністерством з усього світу.

Наразі глобальні рекомендації схвалили Австралія, Канада, Чилі, Чехія, Естонія, Франція, Німеччина, Ізраїль, Італія, Японія, Нова Зеландія, Нігерія, Норвегія, Польща, Південна Корея, Сінгапур, Велика Британія і США.

Читайте також: Раптова відставка творця ChatGPT. Чи причетний до неї Ілон Маск та що означає звільнення найвпливовішого у світі менеджера ШІ.