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ТЕХНОЛОГІЇ

Британія та США розробляють нові глобальні рекомендації щодо безпеки ШІ

27 листопада 2023, 20:38
Британія та США розробляють нові глобальні рекомендації щодо безпеки ШІ
Фото: News-Medical
Їх схвалили 18 країн.

У Великій Британії вперше опублікували глобальні рекомендації щодо безпеки штучного інтелекту.

Про це пише пресслужба британського Національного центру кібербезпеки.

Нові рекомендації стосуються безпечної розробки систем ШІ і мають допомогти розробникам ухвалювати обґрунтовані рішення щодо кібербезпеки на кожному етапі розвитку технологій штучного інтелекту. Їх категоризували на чотири основні пункти:

  • безпечне планування,
  • безпечна розробка,
  • безпечне розгортання,
  • безпечна робота та технічне обслуговування.

Рекомендації створили Національний центро кібербезпеки Британії і Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури США у співпраці з галузевими експертами та 21 міжнародною агенцією та міністерством з усього світу.

Наразі глобальні рекомендації схвалили Австралія, Канада, Чилі, Чехія, Естонія, Франція, Німеччина, Ізраїль, Італія, Японія, Нова Зеландія, Нігерія, Норвегія, Польща, Південна Корея, Сінгапур, Велика Британія і США.

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СШАштучний інтелектБританія

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