Раптова відставка творця ChatGPT. Чи причетний до неї Ілон Макс та що означає звільнення найвпливовішого у світі менеджера ШІ – The Atlantic

Нещодавно Кремнієву долину сколихнув скандал, який може вплинути на всю галузь штучного інтелекту. Рада директорів компанії OpenAI звільнила співзасновника компанії Сема Альтмана з посади генерального директора. Чи доклався до цього Ілон Маск, який раніше конфліктував з Альтманом та претендував на цю посаду? Видання The Atlantic пише, що наразі всі губляться в здогадках про стан справ у ChatGPT.

Журналіст американського видання The Atlantic Рос Андерсен пише, що на початку цього року запитав у Сема Альтмана, чи можуть рішення, прийняті керівництвом OpenAI, призвести до масового безробіття. "Робочі місця точно зникнуть, і крапка", – відповів він. Рос Андерсен з певним сарказмом зазначає, що тоді Альтман не міг знати, що його звільнення буде одним із перших. У блозі OpenAI оголосив, що звільняє з посади генерального директора Сема Альтмана негайно, оскільки той "не був послідовно відвертим у спілкуванні з радою директорів".

У заяві OpenAI не уточнювалася природа ймовірних викривлень з боку Альтмана, але на думку Роса Андерсена, вони мали бути досить серйозними, щоб стати причиною такого резонансного публічного вироку. Як зазначає журналіст, Альтман не відповів на численні повідомлення з проханням прокоментувати це, але у дописі на платформі X (колишній Twitter) він зазначив, що йому подобалося працювати в OpenAI, і що ця робота була трансформаційною для нього особисто, і, як він сподівається, трохи для світу.

Рос Андерсен вважає, що раптовість цієї заяви OpenAI та падіння Альтмана, подібне до падіння Ікара, важко переоцінити. Він нагадує, що 2015 року Альтман скликав знамениту вечерю в Роузвуд Сенд Гілл у Менло-Парк в Каліфорнії з Ілоном Маском та невеликою групою інших осіб, під час якої вони домовилися про заснування OpenAI. Різні технологічні світила виділили компанії 1 мільярд доларів, у тому числі Маск, який погодився стати співголовою ради директорів разом з Альтманом. Їхнє партнерство тривало лише до 2018-го, коли мільярдер спробував стати генеральним директором компанії. Проте Альтман очолив опір і через рік сам обійняв цю посаду. (З моменту появи ChatGPT Маск почав критикувати OpenAI за те, що вона відійшла від початкової некомерційної місії та контрольована Microsoft. Але у березні Альтман відповів на закиди, назвавши Маска придурком – iPress).

Альтман був відомим в інтернеті ще до заснування OpenAI, найперше завдяки своїй ролі президента Y Combinator – найпрестижнішого стартап-акселератора Кремнієвої долини. Але після того, як OpenAI випустила ChatGPT наприкінці минулого року, він став світовою знаменитістю і вирушив у світове турне, зустрівшись із більш ніж 10 главами держав. Рос Андерсен пригадує, що коли він приєднався до Альтмана торік у червні під час його подорожі Східною Азією, той був оточений натовпом любителів селфі, куди б вони не пішли. Він не соромився свого нового іміджу. Альтман сказав журналісту та іншим, що уявляє, як штучний інтелект створить новий тип суспільства. Він говорив, що це буде "найвеличніший золотий вік".

Керівники намагаються поводитися з журналістами якнайкраще, зауважує Рос Андерсен, але в розмові з двома тодішніми членами ради директорів Альтмана, Іллею Суцкевером та Грегом Брокманом, він не почув нічого, що свідчило б про палацові інтриги або навіть про значні розбіжності. Лише минулого тижня генеральний директор Microsoft Сатья Наделла – головний фінансовий спонсор компанії, з'явився разом з Альтманом на дні розробника компанії. За даними Axios, Microsoft дізналася про цю новину лише за хвилину до її оголошення, тобто на хвилину раніше, ніж про неї дізналися співробітники OpenAI. Важко придумати аналог звільненню Альтмана. На думку журналіста це виглядало так, ніби Біллу Гейтсу раптово вказали на двері в Microsoft 1995 року.

OpenAI поки що залишається лідером у галузі ШІ, незважаючи на довгий і постійно зростаючий список конкурентів, серед яких є як стартапи, так і технологічні гіганти. Частково це вдалося завдяки тому, що компанія досі не переживала жодних драм. Ці часи, на думку журналіста, сплили, і наслідки виходять за рамки самого Альтмана. Інший співзасновник компанії Грег Брокман оголосив співробітникам OpenAI, що "з огляду на нинішні новини" він подав у відставку. У попередній заяві компанії говорилося, що він залишається у компанії, але пішов з посади її голови. У будь-якому випадку, тепер він теж звільнився.

Міра Мураті, яка раніше була технічним директором компанії OpenAI, призначена тимчасовим виконувачем обов’язків генерального директора. Рос Андерсен розповідає, що зустрічався з Мураті двічі, востаннє – у вересні, на Атлантичному фестивалі. На думку журналіста, її меседжі не відрізнялися від Альтмана. Вона тоді заявила, що OpenAI наполегливо працює над створенням ШІ, який зможе перевершити людське розуміння науки. Та додала, що суспільство має адаптуватися до цієї нової технології.

Але, як зауважує Рос Андерсен, це було до звільнення Альтмана. Можливо, Мураті незабаром сформулює якесь нове бачення, а можливо, це завдання ляже на плечі вже постійної заміни Альтмана. Тим часом, резонансна загадка, яку обговорюють у Силіконовій долині та й у всьому світі, ширить здогадки: чим же Альтман міг на таке заслужити. Чи була це яскрава необачність в його особистому житті? Внутрішня боротьба за владу? Чи він якимось чином став негідником? Як тільки ми дізнаємося, – пише Андерсон, – тоді зможемо сказати більше про майбутнє OpenAI і про самого Альтмана.

Джерело: The Atlantic