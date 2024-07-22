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ТЕХНОЛОГІЇ

Tesla готується до випуску гуманоїдних роботів для внутрішнього використання вже наступного року

22 липня 2024, 19:00
Tesla готується до випуску гуманоїдних роботів для внутрішнього використання вже наступного року
Фото: GETTY IMAGES
У квітні Маск заявляв, що робот на ім'я Optimus від виробника Tesla зможе виконувати завдання на заводі до кінця цього року, а наприкінці 2025-го буде готовий до масового виробництва і продажу іншим компаніям.

Генеральний директор автовиробника Tesla, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що наступного року компанія почне виробляти роботів-гуманоїдів для внутрішнього користування.

Про це повідомляє Reuters.

Його заява пролунала через кілька місяців після того, як він оголосив, що виробництво людиноподібних роботів буде розгорнуто вже до кінця 2024 року.

Також компанія сподівається почати продавати своїх роботів-гуманоїдів для інших компаній у 2026 році, повідомив Маск.

У квітні Маск заявляв, що робот на імʼя Optimus від виробника Tesla зможе виконувати завдання на заводі до кінця цього року, а наприкінці 2025-го буде готовий до масового виробництва і продажу іншим компаніям.

Як зазначає інформагентство, Маск має історію невиконання сміливих обіцянок Волл-стріт. У 2019 році він сказав інвесторам, що до 2020-го Tesla управлятиме мережею безпілотних автомобілів «роботаксі». Минулого тижня він повідомив, що для презентації роботаксі знадобиться ще більше часу, пояснивши, що передня частина автомобіля потребує «важливої зміни дизайну».

Tesla збирається оприлюднити результати за другий квартал у вівторок. Волл-стріт очікує, що рентабельність сягне п’ятирічного мінімуму, однак у центрі уваги будуть амбітні плани Маска щодо роботаксі та продуктів штучного інтелекту. На попередніх торгах сьогодні акції Tesla виросли приблизно на 1%.

TeslaІлон Маскроботи

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