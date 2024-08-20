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ПОЛІТИКА

Трамп готовий призначити Ілона Маска своїм радником – Reuters

20 серпня 2024, 09:46
Трамп готовий призначити Ілона Маска своїм радником – Reuters
Фото: lolwot.com
Водночас Трамп жорстко виступає проти електромобілів, які, зокрема, виробляє компанія Tesla, що належить Маску.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у разі перемоги на виборах у листопаді може запропонувати мільярдеру Ілону Маску посаду свого радника чи члена уряду.

Про це політик заявив в інтерв'ю Reuters.

"Він дуже розумний хлопець. Геніальний. Я безумовно зробив би це", – сказав Трамп у відповідь на питання про те, чи розглядає він призначення Маска на посаду радника або члена кабінету міністрів.

Минулого місяця Маск публічно підтримав Трампа в президентських перегонах у США.

Водночас республіканець сказав, що в разі повернення в Білий дім він може скасувати податкову пільгу в розмірі $7 500 на покупку електромобілів. Це рішення може вплинути на компанію Tesla, генеральним директором якої є Ілон Маск.

Нагадаємо, тиждень тому під час їхньої розмови в соцмережі X Маск висловив бажання взяти на себе одну з посад у адміністрації Трампа, якщо той стане президентом. Бізнесмен зазначив, що його досвід може бути корисним у "стримуванні державних витрат". У відповідь Трамп назвав його "чудовим економістом".

Раніше мільярдер уже працював у бізнес-консультативних групах Білого дому під час президентства Трампа, але пішов у відставку в 2017 році після того, як не погодився з рішенням політика вивести США з Паризької кліматичної угоди.

Зазначимо, що компанія Ілона Маска Tesla є найдорожчим у світі автовиробником. Нещодавно Маск і Трамп обговорювали індустрію електромобілів і податкові пільги на них.

Нагадаємо, під час розмови Ілон Маск запропонував свою кандидатуру на один із постів в адміністрації, якщо Трамп повернеться до Білого дому. За словами мільярдера, він може допомогти "стримувати державні витрати".

Дональд ТрампІлон Маск

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