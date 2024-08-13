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Ілон Маск може працювати в Білому домі у разі перемоги Трампа на виборах

13 серпня 2024, 11:11
Ілон Маск може працювати в Білому домі у разі перемоги Трампа на виборах
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Мільярдер особисто запропонував свою кандидатуру під час інтерв'ю з Дональдом Трампом.
Американський мільярдер Ілон Маск може бути залучений до роботи в адміністрації Дональда Трампа, в разі його обрання президентом США у листопаді 2024 року.
 
Про це йшлося під час інтерв'ю Трампа у Маска на платформі Х (Twitter).
 
Під час розмови Ілон Маск запропонував свою кандидатуру на один із постів в адміністрації, якщо Трамп повернеться до Білого дому. За словами мільярдера, він може допомогти "стримувати державні витрати".
 
"Я думаю, було б чудово просто мати державну комісію з ефективності, яка розглядала б ці речі і просто гарантувала, що гроші платників податків, важко зароблені гроші платників податків, витрачаються належним чином. Я був би радий допомогти в такому дорученні", - наголосив Маск.
 
Водночас Трамп відповів, що йому було б "приємно", якби мільярдер був у його команді, наголосивши, що Маск є "чудовим економістом", говорячи про дії щодо скорочення витрат, які він проводив у своїх компаніях. 
 
Нагадаємо, що під час інтерв'ю Дональд Трамп звинуватив Байдена у вторгненні в Україну. За його словами, він мав добрі стосунки з російським диктатором путіним і відмовляв його від нападу на Україну.

 

Дональд ТрампІлон Масквійна в Україніросія окупанти

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