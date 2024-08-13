Ілон Маск може працювати в Білому домі у разі перемоги Трампа на виборах

Мільярдер особисто запропонував свою кандидатуру під час інтерв'ю з Дональдом Трампом.

Американський мільярдер Ілон Маск може бути залучений до роботи в адміністрації Дональда Трампа, в разі його обрання президентом США у листопаді 2024 року.

Про це йшлося під час інтерв'ю Трампа у Маска на платформі Х (Twitter).

Під час розмови Ілон Маск запропонував свою кандидатуру на один із постів в адміністрації, якщо Трамп повернеться до Білого дому. За словами мільярдера, він може допомогти "стримувати державні витрати".

"Я думаю, було б чудово просто мати державну комісію з ефективності, яка розглядала б ці речі і просто гарантувала, що гроші платників податків, важко зароблені гроші платників податків, витрачаються належним чином. Я був би радий допомогти в такому дорученні", - наголосив Маск.