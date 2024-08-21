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ПОЛІТИКА

ЄС введе 19% мита на імпортовані з Китаю Tesla

21 серпня 2024, 16:19
ЄС введе 19% мита на імпортовані з Китаю Tesla
Фото: automotonews.ru
Це рішення є складовою загального плану ЄС з протидії імпорту з Китаю.

Європейська комісія заявила 20 серпня, що автомобілі Tesla, що імпортуються з Китаю, можуть бути обкладені додатковим митом у розмірі 9% на додаток до існуючих мит у розмірі 10%, які застосовуються до всіх автомобілів іноземного виробництва. Ця заява була зроблена після того, як компанія Tesla попросила провести індивідуальне розслідування своєї діяльності в Китаї в надії уникнути вищих тарифів, які Брюссель застосував до китайських виробників — до 47%.

Про це інформує Financial Times.

Чиновники ЄС стверджують, що китайські підрозділи американської компанії отримали вигоду від субсидованих ставок на землю, зниження податку на прибуток та іншої підтримки з боку Пекіна, в тому числі вигідних ставок при купівлі акумуляторів. Ці мита є частиною більш агресивного підходу ЄС до інтенсивно субсидованого імпорту з Китаю, особливо у сфері технологій, критично важливих для переходу до "зеленої" енергетики, включаючи сонячні панелі та вітрові турбіни.

"Мита є результатом розслідування, оголошеного президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо імпорту китайських електромобілів у вересні минулого року. У Брюсселі заявили, що розслідування ґрунтується на "зростаючому занепокоєнні з приводу нещодавнього і швидкого зростання експорту дешевих електромобілів з Китаю до ЄС, що базується на фактичних даних"", — йдеться в газеті.

Міністерство торгівлі Китаю у відповідь заявило, що розслідування було актом "недобросовісної конкуренції". Китай також відповів на розслідування ЄС, подавши скаргу до Світової організації торгівлі та відкривши власні антидемпінгові розслідування проти французького коньяку та імпорту свинини з ЄС.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз і Китай наближаються до торговельної війни, яка загрожує зашкодити споживачам і бізнесу з обох сторін, а також підірвати глобальні зусилля по боротьбі зі зміною клімату. Але ще не пізно їй запобігти.

КитаймитаTesla

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