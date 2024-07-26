Розробник ChatGPT запустив власну пошукову систему

Пошук буде видавати не просто перелік посилань, а і намагатися організувати та осмислити їх.

Компанія OpenAI оголосила про запуск пошукової системи на базі штучного інтелекту.

Про це повідомило спеціалізоване видання The Verge, посилаючись на пресреліз OpenAI.

Пошукова система на базі штучного інтелекту буде працювати з доступом до інформації в режимі реального часу через весь інтернет.

Головна особливість нового пошуковика це не просто видавати перелік посилань, а й намагатися організувати й осмислити їх. В міру появи результатів пошуку користувач може ставити системі додаткові уточнювальні запитання, як у чат-боті ChatGPT.

Компанія запевняє, що SearchGPT зробить веб-пошук швидшим і простішим без потреби переходити на зовнішні сайти. Сервіс працює на базі моделей сімейства GPT-4.

Видання пише, що розробка нового пошуковика "серйозна загроза для Google", яка поспішає впровадити функції ШІ в свою пошукову систему.

В майбутньому OpenAI планує інтегрувати SearchGPT у ChatGPT.