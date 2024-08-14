Британія та Україна готують історичний документ про 100-річне партнерство
Київ та Лондон провели перший раунд переговорів стосовно історичної двосторонньої угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства.
Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.
"Велика Британія першою підписала безпекову угоду з Україною, а тепер першою працює над історичним документом про 100-річне партнерство", - заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Він додав, що Україна потребує підтримки Британії у відновленні справедливого миру та унеможливленні нової агресії.
Довгострокова угода базуватиметься на положеннях Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство від 2020 року і Угоди про співробітництво у сфері безпеки від 2024 року між Україною та Британією.
"Новий документ має містити ще більш амбітні цілі нашої співпраці. Ми маємо на меті закріпити безпрецедентні положення в усіх сферах взаємного інтересу: від безпеки до економіки, від енергетики до культури й мистецтва", - сказав заступник керівника ОП Ігор Жовква, який також брав участь у переговорах.
Крім того, в липні Україна та Велика Британія підписали кредитну угоду для фінансування оборонних потреб.