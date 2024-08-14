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Британія та Україна готують історичний документ про 100-річне партнерство

14 серпня 2024, 12:19
Британія та Україна готують історичний документ про 100-річне партнерство
Фото: з вільних джерел
Угода має закріпити відносини у багатьох сферах: щодо безпеки, економіки, енергетики, культури і мистецтва.

Київ та Лондон провели перший раунд переговорів стосовно історичної двосторонньої угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

"Велика Британія першою підписала безпекову угоду з Україною, а тепер першою працює над історичним документом про 100-річне партнерство", - заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. 

Він додав, що Україна потребує підтримки Британії у відновленні справедливого миру та унеможливленні нової агресії. 

Довгострокова угода базуватиметься на положеннях Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство від 2020 року і Угоди про співробітництво у сфері безпеки від 2024 року між Україною та Британією.

"Новий документ має містити ще більш амбітні цілі нашої співпраці. Ми маємо на меті закріпити безпрецедентні положення в усіх сферах взаємного інтересу: від безпеки до економіки, від енергетики до культури й мистецтва", - сказав заступник керівника ОП Ігор Жовква, який також брав участь у переговорах.

Крім того, в липні Україна та Велика Британія підписали кредитну угоду для фінансування оборонних потреб.

 

УкраїнаБританіяугодапартнерство

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