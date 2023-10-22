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Британія тренує українських інженерів захищати енергетику від атак росії

22 жовтня 2023, 14:58
Британія тренує українських інженерів захищати енергетику від атак росії
В Британії розробили навчальну програму для українських інженерів перед ймовірними зимовими атаками.

Програма передбачає навчання з захисту енергетики від атак росії на різних рівнях. 

Про це повідомили в прес-службі Міноборони Британії.

Двотижневі навчання інженерам проводила британська армії. 

Програму розробляли для цивільних інженерів на прохання України, де навчали фахвіців визначати найбільш вразливі елементи енергетичної інфраструктури, потенційні відстані вибуху і вплив різної зброї та вибухових речовин. 

Крім того, інженерів навчали як ставити розташовувати бар'єри для захисту об'єктів від російських атак. 

До навчань залучили і англійських інженерів, які працюють в секторі критичної національної інфраструктури Британії. 

Навчання пройшли на британському газовому заводі, військовому злітно-посадковому майданчику та портовому об’єкті.

Україна готується до нової атаки на енергетичну систему і активно залучаює спеціалістів з усього світу.

 

енергетикаУкраїнаБританія

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