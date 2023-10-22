Британія тренує українських інженерів захищати енергетику від атак росії

В Британії розробили навчальну програму для українських інженерів перед ймовірними зимовими атаками.

Програма передбачає навчання з захисту енергетики від атак росії на різних рівнях.

Про це повідомили в прес-службі Міноборони Британії.

Двотижневі навчання інженерам проводила британська армії.

Програму розробляли для цивільних інженерів на прохання України, де навчали фахвіців визначати найбільш вразливі елементи енергетичної інфраструктури, потенційні відстані вибуху і вплив різної зброї та вибухових речовин.

Крім того, інженерів навчали як ставити розташовувати бар'єри для захисту об'єктів від російських атак.

До навчань залучили і англійських інженерів, які працюють в секторі критичної національної інфраструктури Британії.

Навчання пройшли на британському газовому заводі, військовому злітно-посадковому майданчику та портовому об’єкті.

Україна готується до нової атаки на енергетичну систему і активно залучаює спеціалістів з усього світу.