Британія тренує українських інженерів захищати енергетику від атак росії
Програма передбачає навчання з захисту енергетики від атак росії на різних рівнях.
Про це повідомили в прес-службі Міноборони Британії.
Двотижневі навчання інженерам проводила британська армії.
Програму розробляли для цивільних інженерів на прохання України, де навчали фахвіців визначати найбільш вразливі елементи енергетичної інфраструктури, потенційні відстані вибуху і вплив різної зброї та вибухових речовин.
Крім того, інженерів навчали як ставити розташовувати бар'єри для захисту об'єктів від російських атак.
До навчань залучили і англійських інженерів, які працюють в секторі критичної національної інфраструктури Британії.
Навчання пройшли на британському газовому заводі, військовому злітно-посадковому майданчику та портовому об’єкті.
Україна готується до нової атаки на енергетичну систему і активно залучаює спеціалістів з усього світу.