Україна готується до нової атаки на енергетичну систему – The Economist

Українські чиновники допускають, що наступна зима може бути навіть гіршою за минулу.

З початку вторгнення росія запустила по цій станції 8 ракет. Зараз українські чиновники знову стривожені. Вони не хочуть розголошувати ім'я директора і місцезнаходження станції, а також не кажуть, де розміщені заводи, які поспішають виконати замовлення на нове обладнання, щоб замінити пошкоджене і зруйноване.

Про це повідомляє The Economist.

"Чиновники не приховують побоювань, що в енергетичному плані прийдешня зима може бути гіршою за минулу", - пише видання.

По всій території електростанції бастіони, заповнені піском, оточують ключові елементи, щоб захистити їх від осколків. Але, за словами директора, у разі прямого попадання це не допоможе. Ізолювати високовольтні трансформатори в бетонну оболонку не можна, оскільки вони перегріються.

The Economist пише, що українські інженери виконали хорошу роботу і запобігли колапсу енергетичної системи минулої зими, коли російські обстріли не вщухали. Вони розробили унікальні схеми розподілення електроенергії і обладнання по всій країні. До вторгнення Україна мала можливість виробляти значно більше енергії, ніж споживала, що давало їй буфер на випадок виведення з ладу частини системи. Також після проведення модернізації в Україні залишилося багато старих, але лише нещодавно виведених з експлуатації трансформаторів, які можна було знову підключити. Незважаючи на це, з 10 жовтня до кінця грудня минулого року середньостатистичний український дім був без електроенергії середньому 5 тижнів.

Збитки, завдані російською кампанією, спрямованою на те, щоб заморозити українців минулої зими, були величезними. Згідно зі звітом Програми розвитку ООН, у квітні 2023 року можливості генерації енергії скоротилися на 51% порівняно з періодом перед вторгненням росії в лютому 2022 року. Атомна енергетика становить найбільшу частину виробництва енергії в Україні. І хоч три діючі атомні станції, які все ще перебувають під українським контролем, не зазнали прямого нападу, захоплення росією Запорізької АЕС призвело до падіння потужності атомних електростанцій на 44%.

"Було замовлено 100 нових високовольтних трансформаторів, половина з яких буде вироблена в Україні, а половина закуплена за кордоном. Але через удари по українських заводах вітчизняних трансформаторів було виготовлено дуже мало. Іноземні трансформатори будуть зберігатися в Польщі і Румунії до тих пір, поки вони не будуть потрібні", - пише The Economist.

Міністр енергетики України Герман Галущенко каже, що країна готується до нової атаки на її енергетичну систему, але, не маючи більше надлишкових потужностей і з обмеженою кількістю запасного обладнання, вона більш вразлива, ніж минулого року. Союзники України зібрали гроші, але значна частина з них проходить через міжнародні фінансові організації.

Але Галущенко пояснив, що в таких організаціях процеси закупівель обладнання дуже повільні, тому він просить їх застосувати "підхід воєнного стану", щоб прискорити роботу. Одним з важливих покращень у порівнянні з періодом до вторгнення стало те, що Україна тепер підключена до європейської енергосистеми, а отже, може імпортувати електроенергію в разі потреби.

Україна тепер має великий досвід того, як справлятися з великомасштабними атаками, - каже Галущенко. Але він очікує, що росіяни також винесуть уроки з їхнього досвіду "нездатності зруйнувати систему". Коли його запитують, як найкраще забезпечити світло цієї зими, він втомлено відповідає, що країні потрібно більше систем протиповітряної оборони. 21 вересня, вперше з весни, росія направила хвилю безпілотників проти української енергосистеми, чотири п'ятих з них були збиті.