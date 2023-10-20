Британія тренуватиме ЗСУ в Румунії

Військові експерти з Великої Британії тренуватимуть українців на румунських базах вже наступного року.

Про це повідомляє Romania Insider, посилаючись на посла Великої Британії в Бухаресті Ендрю Ноубла.

"Я вважаю, що це певною мірою є високим доказом дипломатичної співпраці", - сказав посол.

Він додав, що румунський уряд уже затвердив правову базу для підготовки українських пілотів на літаках F-16 в Румунії.

За словами Ноубла, під час тристоронньої дискусії за участю Румунії, України і Британії стало зрозуміло, що українцям було б легше проходити цю підготовку ближче до своєї країни.

"З метою захисту наших спільних цінностей і демократії Румунія зробила Україні послугу, яка полягала у наданні місця для проведення тренінгів. Я сподіваюся, що ми розпочнемо в першій половині наступного року", - підсумував Ноубл.

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