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Британія три роки фінансуватиме закупівлю українських дронів

24 червня 2025, 12:57
Британія три роки фінансуватиме закупівлю українських дронів
forbes.com/
Оборонні компанії Британії зможуть швидко проєктувати та виробляти найсучасніші дрони.

Велика Британія в межах ініціативи щодо спільного з Україною виробництва безпілотників протягом перших трьох років фінансуватиме закупівлю цілого спектру БПЛА.

Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив на Facebook-сторінці.

"Україна та Велика Британія запускають нову ініціативу зі спільного виробництва дронів. Такої домовленості досягли Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Кір Стармер", - йдеться у дописі. 

За словами міністра, протягом перших трьох років цього проєкту британська сторона фінансуватиме закупівлю цілого спектру українських дронів, які будуть виготовлятися у Великій Британії. 

Британські оборонні компанії зможуть швидко проєктувати та виробляти найсучасніші дрони у великих масштабах. 

"Поки йде війна, вся продукція спрямовуватиметься для потреб Сил оборони. Водночас після її закінчення Британія та Україна розподілятимуть між собою вироблені безпілотники", - додав Умєров. 

Також за його словами, це сприятиме масштабуванню передових технологій, збільшенню виробництва безпілотників та інтеграції наших оборонних промисловостей". 

Нагадаємо, що вчора президент Володимир Зеленський прибув до Лондону. Там він мав зустріч із британським королем та прем’єром.

 

дрониВелика Британія

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