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Британія тисне на Зеленського після сварки з Трампом – The Times

03 березня 2025, 20:11
Британія тисне на Зеленського після сварки з Трампом – The Times
джерело president.gov.ua
США "життєво важливі" для забезпечення миру, вважає Стармер.

Велика Британія наполягає на тому, щоб український президент зробив "все можливе" для відновлення довіри з адміністрацією Трампа після суперечки в Овальному кабінеті.

Про це пише британська газета The Times

Підтримка президента США є критично важливою для майбутніх угод про безпеку України. 

"Зеленський повинен грати за правилами, якщо хоче повернутися за стіл переговорів з Вашингтоном", – заявив анонічний представник британського уряду.

Британія і Франція розробляють мирну ініціативу щодо врегулювання війни в України. 

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емануель Макрон планують представити її вже цього тижня. 

За словами Макрона, початковий етап передбачає тимчасове перемир’я тривалістю в місяць, воно буде обмежене морською, повітряною та енергетичною інфраструктурою. 

Таке рішення пояснюється складністю контролю повного припинення вогню на фронті. 

Париж і Лондон впевгнені, що якщо росія виконає умови цієї угоди, наступним кроком стане розміщення миротворчого контингенту в Україні, до якого можуть увійти британські та французькі військові. 

Поки що глави Франції та Британії ведуть переговори з адміністрацією Трампа і  намагаються представити себе важливим посередниками між Києвом і Вашингтоном. 

Однак у США досі немає єдиної позиції щодо військової допомоги Києву.

Відомо, що Зеленському рекомендують змінити риторику і продемонструвати конструктивний підхід до переговорів. 

Президент України вже заявив, що готовий підписати угоду про видобуток корисних копалин зі США, що, на думку Трампа, має стати "фактором, що стримуватиме путіна".

Сьогодні ми писали, що Зеленський готовий зустрітися з Трампом для "вирішення реальних проблем".

СШАФранціяВелика Британіявійна в Україні

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