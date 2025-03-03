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Зеленський готовий зустрітися з Трампом для "вирішення реальних проблем" – Bloomberg

03 березня 2025, 13:07
Зеленський готовий зустрітися з Трампом для
джерело president.gov.ua
Український лідер переконаний, що зіткнення з Трампом закінчиться.

Президент України Володимир Зеленський заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, якщо той знову запросить його "для вирішення реальних проблем".

Про це повідомляє новинна агенція Bloomberg.

"Ми гідні рівноправного діалогу... Я переконаний, що ця ситуація мине, і попереду більш важливі справи для конструктивного діалогу, для вирішення реальних проблем, для серйозних питань і реальних, рішучих дій і відповідей - я приїду", - заявив він.

Зеленський додав, що угода зі США про видобуток корисних копалин готова і може бути підписана міністрами. За його словами, Україна не відмовляється від цієї пропозиції попри те, що сталося, і готова прийняти угоду.

"Я готовий до будь-якого формату конструктивних відносин зі США", – сказав він. 

Нагадаємо, що 28 лютого при зустрічі в овальному кабінети Трамп і Зеленський перейшли на підвищений тон.

 

Володимир Зеленськийвійна в Україні

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