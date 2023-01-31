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Британія віддасть Україні гроші Абрамовича від продажу "Челсі" – ЗМІ

31 січня 2023, 18:29
Британія віддасть Україні гроші Абрамовича від продажу
Фото: reuters.com
Усі кошти, отримані російським бізнесменом, перерахують постраждалим від вторгнення кремлівських військ.

російський олігарх Роман Абрамович віддасть Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, які одержав від продажу футбольного клубу "Челсі".

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Нагадаємо, хоча формально саме Абрамович отримав гроші від фінансової угоди, насправді товстосум не мав права ними розпоряджатися без дозволу британської влади. І вся сума була просто заблокованою на рахунках.

Тому олігарх обіцяв передати ці гроші до фонду, створеного на користь постраждалих від вторгнення кремлівських військ. Проте з цим виникли проблеми, оскільки в Євросоюзі бізнесмен також перебуває під санкціями, а тому перерахувати до благодійного фонду ці гроші не може. І ось нарешті всі перешкоди були усунені. Кошти будуть направлені у фонд, який очолив колишній виконавчий директор UNICEF у Великій Британії Майк Пенроуз.

За словами останнього, гроші підуть на гуманітарну допомогу, включаючи медичне, травматологічне, хірургічне обладнання та задоволення потреб населення, що постраждало від війни, поблизу лінії фронту (забезпечення продовольством, харчуванням, основними послугами, освітою та медичною підтримкою).

Нагадаємо, раніше ми писали про роль Абрамовича в обміні полоненими.

Челсіабрамовичсанкціі проти росії

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