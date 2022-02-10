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Стала відома роль Абрамовича в обміні полоненими

Протягом кількох місяців Абрамович літав до Ер-Ріяда і москви для укладення угоди, тісно спілкуючись із директором фсб олександром бортніковим і керівником апарату Зеленського Андрієм Єрмаком.
Стала відома роль Абрамовича в обміні полоненими

російський олігарх Роман Абрамович у рамках переговорів щодо обміну полоненими між Україною і росією тісно спілкувався з директором фсб олександром бортніковим і керівником Офісу президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.

Про це пише Washington Post

Американські та українські офіційні особи розглядають зусилля Абрамовича як засіб поліпшення свого становища на Заході, адже він перебуває під санкціями.

Протягом кількох місяців Абрамович літав до Ер-Ріяда і москви для укладення угоди, тісно спілкуючись із бортніковим і  Єрмаком.

У цей час Абрамович інформував українських чиновників про перспективи лремля, навіть коли деякі з помічників Зеленського сумнівалися, що путін зрештою схвалить угоду, яку готують.

21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. росії повернули - Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

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02 10 2022 09:35
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