Британія відклала митні перевірки імпорту з ЄС на пів року

Митні перевірки по обидва боки повинні були набрати чинності, коли 1 січня Британія вийшла з єдиного ринку ЄС

Велика Британія поступилася тиску з боку бізнесу, знову відклавши митний контроль імпорту з ЄС та інших країн на шість місяців, до січня 2022 року.

Міністр кабінету міністрів Майкл Гоув заявив британським депутатам у четвер, що "порушення, викликане COVID, тривало довше і глибше, ніж ми очікували", додавши, що "ми вислухали компанії, які переконливо заявили, що їм потрібно більше часу для підготовки", повідомляє "Європейська правда".

Цей крок означає, що митні процедури для деяких імпортних товарів не будуть потрібні до початку наступного року.

Сертифікація продуктів тваринного походження, таких як молоко і м'ясо, буде вимагатися з жовтня, при цьому будуть проводитися особисті перевірки.

Митні декларації для всіх стандартних товарів будуть потрібні з січня 2022 року. Цей крок повинен полегшити тягар трейдерів, що працюють між Британією і ЄС, але він підкреслює різні підходи до митних перевірок, що застосовуються обома сторонами.

Митні перевірки по обидва боки повинні були набрати чинності, коли 1 січня Британія вийшла з єдиного ринку ЄС.

ЄС запровадив повний митний контроль на кордоні з січня, як і планувалося.

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