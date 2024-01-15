Британія відправить 20 тисяч військових для навчань НАТО в Європі – Reuters
Про це пише агенство Reuters.
16 тисяч британських військовослужбовців, авіаносна ударна група, штурмовики F35B Lightning і літаки-розвідники розміщатимуться в Східній Європі з лютого по червень цього року.
"Сьогодні можу оголосити, що Велика Британія відправить близько 20 тисяч військовослужбовців для участі в одному з найбільших розгортань НАТО від часів холодної війни", – заявив міністр оборони країни Грант Шаппс.
Він додав, що під час навчань наші військові об'єднають зусилля з колегами з 30 країн НАТО і Швеції для життєво важливих гарантій проти путінської загрози.
Ми такод писали, що Британія підготувала 30 тисяч українських військових.