Британія відправить 20 тисяч військових для навчань НАТО в Європі – Reuters

Британія планує надіслати 20 тисяч військовослужбовців, військові кораблі і винищувачі для участі у великих навчаннях НАТО в Європі Steadfast Defender-24, яке відбудеться в першій половині цього року.

Про це пише агенство Reuters.

16 тисяч британських військовослужбовців, авіаносна ударна група, штурмовики F35B Lightning і літаки-розвідники розміщатимуться в Східній Європі з лютого по червень цього року.

"Сьогодні можу оголосити, що Велика Британія відправить близько 20 тисяч військовослужбовців для участі в одному з найбільших розгортань НАТО від часів холодної війни", – заявив міністр оборони країни Грант Шаппс.

Він додав, що під час навчань наші військові об'єднають зусилля з колегами з 30 країн НАТО і Швеції для життєво важливих гарантій проти путінської загрози.

Ми такод писали, що Британія підготувала 30 тисяч українських військових.