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Британія візьме участь у притягненні рф до відповідальності за агресію проти України

20 січня 2023, 15:47
Британія візьме участь у притягненні рф до відповідальності за агресію проти України
Джерело: 24tv.ua
Великобританія приєдналася до групи міжнародних партнерів, які будуть домагатися притягнення росії до кримінальної відповідальності за вторгнення в Україну.

Як заявив Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, Великобританія прийняла запрошення України приєднатися до цієї коаліції, щоб поділитися своїм юридичним досвідом і вивчити варіанти забезпечення повної відповідальності російських лідерів за свої дії, пише The Guardian.

"Вторгнення росії в Україну є обурливим порушенням міжнародного порядку, заснованого на правилах. Звірства, свідками яких ми стали в Україні, є диявольськими - тисячі солдатів і цивільних осіб загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки, рятуючи своє життя в найжахливіших обставинах" - сказав Клеверлі.

"Ці звірства не повинні залишитися безкарними. Саме тому Велика Британія прийняла запрошення України приєднатися до цієї коаліції, запропонувавши свій юридичний досвід для вивчення можливостей притягнення російських лідерів до повної відповідальності за їхні дії" - наголосив він.

За словами міністра, розслідування злочину агресії може доповнити вже існуючі механізми розслідування воєнних злочинів, включаючи Міжнародний кримінальний суд та внутрішній правовий процес України.

"Разом ці паралельні процеси допоможуть забезпечити повне розслідування всіх злочинів і притягнення винних до відповідальності" - сказав Клеверлі

Повідомляється, що разом з іншими міжнародними партнерами, запрошеними Україною, Велика Британія формуватиме бачення того, як забезпечити кримінальну відповідальність за російську агресію проти України.

Це включає оцінку доцільності створення нового "гібридного" трибуналу (спеціалізованого суду, інтегрованого в національну систему правосуддя України з міжнародними елементами).

Нагадаємо, Європарламент підтримав створення термінового спеціального міжнародного трибуналу для росії.

війнапідтримкаБританіятрибуналКлеверлі

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