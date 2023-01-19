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Європарламент підтримав створення термінового спеціального міжнародного трибуналу для росії

19 січня 2023, 13:56
Європарламент підтримав створення термінового спеціального міжнародного трибуналу для росії
Фото: @HromadskeTV
Європейський парламент проголосував за створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України, скоєного політичним та військовим керівництвом росії.

"Наслідки війни росії проти України величезні. Убиті діти, жінки, чоловіки. Сім'ї розпалися. Лікарні зруйновані. Будинки знесені. Зруйновані школи. Сьогодні Європарламент вимагає термінового спеціального міжнародного трибуналу. Військові злочинці повинні постати перед судом", – прокоментувала рішення президентка Європарламенту Роберта Мецола.

Резолюцію у парламенті підтримали 472 депутати, проти висловились 19, утрималися – 33. 

Президент України Володимир Зеленський подякував членам Європарламенту за ухвалення резолюції про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. 

"Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти", – зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європарламент підтримати створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії рф проти України схваленням відповідної резолюції цього тижня.

ЄвропарламентРФтрибунал

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