Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Кулеба закликав Європарламент підтримати створення спецтрибуналу щодо злочину агресії рф

17 січня 2023, 17:07
Кулеба закликав Європарламент підтримати створення спецтрибуналу щодо злочину агресії рф
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європарламент підтримати створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії рф проти України схваленням відповідної резолюції цього тижня.

"Я закликаю депутатів Європарламенту підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, ухваливши відповідну резолюцію цього тижня. Жодної безкарності політичного та військового керівництва росії. Вони мають бути притягнуті до відповідальності", - зазначив Кулеба у Twitter.

Голосування щодо резолюції про створення трибуналу щодо злочину агресії проти України заплановане у Європарламенті у четвер. Документ закликає до створення спецтрибуналу та просить держави-члени підтримати створення такого трибуналу. Документ наголошує, що ЄС повинен продемонструвати лідерство в боротьбі з безкарністю і за мир.

Раніше повідомлялось, що глава Адміністрації президента України Андрій Єрмак на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському курорті Давос повідомив, що понад 9000 мирних жителів, у тому числі 453 дітей, були вбиті в Україні після вторгнення до країни росії в лютому минулого року.
війнаКулебатрибуналрф тероризм

Останні матеріали

росіяни наступають у такій кількості і так часто, що підрозділи ЗСУ закінчили день з критичною нестачею боєприпасів – Том Купер
Політика
росіяни наступають у такій кількості і так часто, що підрозділи ЗСУ закінчили день з критичною нестачею боєприпасів – Том Купер
17 січня 2023, 15:40
росія не зможе розвинути просування після Соледара. Розрив в техніці скорочується на користь України – Філліпс О’Брайен
Технології
росія не зможе розвинути просування після Соледара. Розрив в техніці скорочується на користь України – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 17 січня 2023, 14:59
Пентагон зволікає з передачею високоточних снарядів в Україну. Але не тому, що боїться росії – Foreign Policy
Політика
Пентагон зволікає з передачею високоточних снарядів в Україну. Але не тому, що боїться росії – Foreign Policy
Переклад iPress – 17 січня 2023, 11:01
Технології
"Про ці уроки можна написати цілу книгу". Як Україна стала випробувальним полігоном для західної зброї та лабораторією технічних інновацій – CNN
Переклад iPress – 17 січня 2023, 09:13
Союзники надто обережні щодо постачання Україні зброї. Захід повинен дати Україні танки та далекобійні ракети без зволікань – The Economist
Політика
Союзники надто обережні щодо постачання Україні зброї. Захід повинен дати Україні танки та далекобійні ракети без зволікань – The Economist
Переклад iPress – 16 січня 2023, 16:26
Захід має готуватися до розпаду росії. Війна в Україні створює для цього потенціал – Financial Times
Захід має готуватися до розпаду росії. Війна в Україні створює для цього потенціал – Financial Times
Переклад iPress – 16 січня 2023, 13:39
Шляхом
Бізнес & Фінанси
Шляхом "вигаданої Анни". Фінансовий гігант JPMorgan купився на стартап з мільйонами фейкових клієнтів – Forbes
Переклад iPress – 16 січня 2023, 11:32
Україна потребує не десятки танків чи БМП, а артилерію та снаряди. Тільки так можна виграти цю війну – Том Купер
Політика
Україна потребує не десятки танків чи БМП, а артилерію та снаряди. Тільки так можна виграти цю війну – Том Купер
Переклад iPress – 16 січня 2023, 00:01
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється