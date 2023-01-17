Кулеба закликав Європарламент підтримати створення спецтрибуналу щодо злочину агресії рф

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європарламент підтримати створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії рф проти України схваленням відповідної резолюції цього тижня.

"Я закликаю депутатів Європарламенту підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, ухваливши відповідну резолюцію цього тижня. Жодної безкарності політичного та військового керівництва росії. Вони мають бути притягнуті до відповідальності", - зазначив Кулеба у Twitter.

Голосування щодо резолюції про створення трибуналу щодо злочину агресії проти України заплановане у Європарламенті у четвер. Документ закликає до створення спецтрибуналу та просить держави-члени підтримати створення такого трибуналу. Документ наголошує, що ЄС повинен продемонструвати лідерство в боротьбі з безкарністю і за мир.