Кулеба закликав Європарламент підтримати створення спецтрибуналу щодо злочину агресії рф
"Я закликаю депутатів Європарламенту підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, ухваливши відповідну резолюцію цього тижня. Жодної безкарності політичного та військового керівництва росії. Вони мають бути притягнуті до відповідальності", - зазначив Кулеба у Twitter.
Голосування щодо резолюції про створення трибуналу щодо злочину агресії проти України заплановане у Європарламенті у четвер. Документ закликає до створення спецтрибуналу та просить держави-члени підтримати створення такого трибуналу. Документ наголошує, що ЄС повинен продемонструвати лідерство в боротьбі з безкарністю і за мир.Раніше повідомлялось, що глава Адміністрації президента України Андрій Єрмак на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському курорті Давос повідомив, що понад 9000 мирних жителів, у тому числі 453 дітей, були вбиті в Україні після вторгнення до країни росії в лютому минулого року.