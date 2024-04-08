Британія все ще наживається на військовій машині путіна – The Times

До росії все ще потрапляють не лише розкішні автомобілі, але й санкційні матеріали, які використовуються в ракетах.

До 2022 року британські компанії відправляли до росії досить багато товарів — приблизно на 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік, включаючи сучасне обладнання та автомобілі на суму близько 400 мільйонів фунтів стерлінгів. Усе це мало припинитися після лютого 2022 року, коли в Україну вторглися російські війська і Британія запровадила санкції.

Ці початкові санкції в основному були спрямовані на те, щоб виснажити військову машину владіміра путіна, позбавити її фінансування і компонентів, необхідних для виробництва зброї, безпілотників, радіолокаційного обладнання і так далі. Товари подвійного призначення також потрапили під заборону.

Про це пише The Times.

Протягом останніх двох років винахідливі українці досліджували й документували компоненти, які вони виявили в покинутій і знищеній російській зброї. Те, що вони знайшли, вражає: тисячі компонентів, виготовлених у західних країнах, зокрема у Великій Британії, задовго до початку війни. Але ж ці матеріали повинні були потрапити під санкції — тоді як вони могли опинитись у руках російських військових?

З'ясувалось що, британський експорт цих товарів до Вірменії, Киргизстану, Грузії та Узбекистану з початку 2022 року зріс більш ніж на 500%. З британських заводів до прикордонних територій росії надходили деталі для дронів і гелікоптерів, аеронавігаційне обладнання та сучасна оптика на мільйони фунтів стерлінгів — саме ті речі, які Велика Британія не повинна була б відправляти в росію.

Дані про торгівлю з цими російськими сусідами також свідчать про різке зростання експорту цих самих товарів до росії та інших її сусідів. У той самий момент, коли британські розкішні автомобілі раптово починають надходити до Азербайджану з небаченою раніше швидкістю, вони так само починають виїжджати з Азербайджану. Навіть коли Велика Британія надає Україні безпілотники, вона, здається, одночасно продає деталі до них росії й збирає їх по дорозі.

"Уряд заявляє, що робить все можливе, щоб зупинити ці потоки, але, схоже, він програє битву. Гроші, здається, завжди перемагають", — пише The Times.

Раніше повідомлялось, що економіка росії допомагає їй уникнути поразки в Україні.