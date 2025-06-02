Британія вважає росію загрозою і має готуватись до війни – Стармер

Країні важливо відновити національну оборону.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розпочав Стратегічний огляд оборони, де наголосив на важливості відновлення національної оборони та стійкості.

Проте уже виникають питання щодо того, чи надасть Казначейство необхідне фінансування, інформує телеканал Sky News.

На питання журналістів про попередження з боку Німеччини, що москва може вторгнутися до країни-члена НАТО вже протягом наступних чотирьох років британський прем’єр відповів, що він "дуже уважний до постійної загрози з боку росії – як у контексті війни в Україні, так і ширших загроз".

Він додав, що вважає, що найкращий спосіб стримати конфлікт – це бути до нього готовим.

Також днями міністр оборони Британії звернувся з "посланням до москви".