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Британія ввела санкції проти "Беларуськалію" і білоруських пропагандистів

Ці санкції, як і раніше, націлені на важливі джерела доходів режиму Лукашенка і накладають серйозні обмеження на тих, хто відповідає за деякі з найжахливіших антидемократичних дій у Білорусі
Велика Британія у координації з ЄС, США та Канадою ​​запровадила новий пакет санкцій у відповідь на нехтування міжнародним правом режимом Лукашенка.
Британія ввела санкції проти "Беларуськалію" і білоруських пропагандистів Фото: segodnya.ua
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на офіційне повідомлення британського уряду. 
 
Зокрема, Британія ввела санкції проти "Беларуськалію", одного з найбільших у світі виробників калійних добрив. Це підприємство уряд називає основним джерелом доходів та іноземної валюти для режиму Лукашенка.
 
Крім того, Британія ввела санкції у вигляді замороження активів і заборони на поїздки проти восьми білорусів, відповідальних за репресії та порушення прав людини. 
 
У рішенні сказано, що санкції введені проти п'ятьох пропагандистів, які відігравали ключову роль у поширенні дезінформації в Білорусі, високопоставленого білоруського чиновника, відповідального за утиски громадянського суспільства та демократичної опозиції в країні, а також судді й помічника прокурора, відповідальних за численні політично вмотивовані рішення проти журналістів.
 
"Ці санкції, як і раніше, націлені на важливі джерела доходів режиму Лукашенка і накладають серйозні обмеження на тих, хто відповідає за деякі з найжахливіших антидемократичних дій у Білорусі", - прокоментувала міністр закордонних справ Ліз Трасс.
 
2 грудня Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та Канада ввели санкції проти людей і організацій з Білорусі.
 
У спільній заяві вони зазначили, що санкції є відповіддю на "триваючі напади на права людини та основні свободи в Білорусі, нехтування міжнародними нормами та неодноразові акти репресій".
 
Режим Лукашенка звинувачують у тому, що він звозить мігрантів до Білорусі і заохочує або примушує їх перетинати кордон з Польщею, Литвою та Латвією для подальших подорожей до ЄС.
 
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03 12 2021 10:04
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