ПОЛІТИКА НОВИНИВелика Британія у координації з ЄС, США та Канадою запровадила новий пакет санкцій у відповідь на нехтування міжнародним правом режимом Лукашенка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британія ввела санкції проти "Беларуськалію" і білоруських пропагандистів
Ці санкції, як і раніше, націлені на важливі джерела доходів режиму Лукашенка і накладають серйозні обмеження на тих, хто відповідає за деякі з найжахливіших антидемократичних дій у Білорусі
Фото: segodnya.ua
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на офіційне повідомлення британського уряду.
Зокрема, Британія ввела санкції проти "Беларуськалію", одного з найбільших у світі виробників калійних добрив. Це підприємство уряд називає основним джерелом доходів та іноземної валюти для режиму Лукашенка.
Крім того, Британія ввела санкції у вигляді замороження активів і заборони на поїздки проти восьми білорусів, відповідальних за репресії та порушення прав людини.
У рішенні сказано, що санкції введені проти п'ятьох пропагандистів, які відігравали ключову роль у поширенні дезінформації в Білорусі, високопоставленого білоруського чиновника, відповідального за утиски громадянського суспільства та демократичної опозиції в країні, а також судді й помічника прокурора, відповідальних за численні політично вмотивовані рішення проти журналістів.
"Ці санкції, як і раніше, націлені на важливі джерела доходів режиму Лукашенка і накладають серйозні обмеження на тих, хто відповідає за деякі з найжахливіших антидемократичних дій у Білорусі", - прокоментувала міністр закордонних справ Ліз Трасс.
2 грудня Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та Канада ввели санкції проти людей і організацій з Білорусі.
У спільній заяві вони зазначили, що санкції є відповіддю на "триваючі напади на права людини та основні свободи в Білорусі, нехтування міжнародними нормами та неодноразові акти репресій".
Режим Лукашенка звинувачують у тому, що він звозить мігрантів до Білорусі і заохочує або примушує їх перетинати кордон з Польщею, Литвою та Латвією для подальших подорожей до ЄС.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 12 2021 10:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Меркель офіційно попрощалась із посадою
- ВІДЕО Саакашвілі до тюремної лікарні заносили за руки-ноги
- ФОТО Україна додатково перекидає до кордону з Білоруссю 8,5 тисячі силовиків
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі