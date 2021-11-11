ПОЛІТИКА НОВИНИОлександр Лукашенко заявив про можливе перекриття газопроводу Ямал-Європа у разі розширення санкцій з боку Євросоюзу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лукашенко погрожує перекрити транзит газу в разі посилення санкцій ЄС
Надто багато нас почали лякати п'ятим пакетом (санкцій – ред.)… Польща нас лякає, що закриє кордон… А якщо ми закриємо транзит через Білорусь? Ми обігріваємо Європу, вони нам ще загрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ туди?
Фото: kp.by
Таку заяву він зробив на нараді з урядом, відео з якої опублікував Телеграм-канал "Пул Первого", передає Укрінформ.
"Надто багато нас почали лякати п'ятим пакетом (санкцій – ред.)… Польща нас лякає, що закриє кордон… А якщо ми закриємо транзит через Білорусь? Ми обігріваємо Європу, вони нам ще загрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ туди?" – сказав Лукашенко.
При цьому він стверджує, що "через Україну не пройдеш, там російський кордон закритий". Насправді ж українська ГТС здатна постачати до Європи більші обсяги російського газу.
Загалом, за словами Лукашенка, якщо буде введено "неперетравлювані санкції", його режим відповідатиме "не зупиняючись ані перед чим".
Як повідомлялося, міграційна криза на кордоні Білорусі з країнами ЄС триває з кінця червня. Литва, Польща та Латвія звинувачують Білорусь у навмисне створеному міграційному тиску на їхні країни та ЄС загалом, називаючи ці дії "гібридною атакою".
Ситуація загострилася 8 листопада, коли велика група мігрантів зробила спробу силового перетину кордону з Польщею.
ЄС застосує п'ятий пакет санкцій проти Білорусі через ситуацію на кордонах.
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