У Німеччині пропонують домовитися з Україною про тимчасове розміщення "нелегалів Лукашенка"

Є міркування поговорити про це з сусідніми країнами, такими як Україна. Тоді ми можемо дати зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапляє в ЄС

Експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільc Шмід запропонував відкрити контрольований шлях для мігрантів до Польщі і залучити Україну до вирішення проблеми біженців на кордоні з Білоруссю.

Про це він сказав в інтерв'ю Deutschlandfunk, повідомляє "Європейська правда".

Шмід запропонував, щоб тисячі мігрантів на кордоні між Білоруссю та Польщею отримали контрольований шлях до країни, а потім їх необхідно доставити в третю країну за межами ЄС, де вони мають пройти через процедури отримання притулку.

"Є міркування поговорити про це з сусідніми країнами, такими як Україна. Тоді ми можемо дати зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапляє в ЄС", - сказав Шмід.

Політик також розкритикував дії польських прикордонників щодо видворення мігрантів, які силою прориваються до Польщі.

"Ідея про те, що для захисту ЄС використовуються незаконні заходи, підриває те, за що виступають ЄС і Польща", - додав він.

Шмід додав, що ЄС має вживати рішучі кроки для запобігання потоку біженців до Білорусі.

"Необхідно подумати про відкликання прав на зліт і посадку у авіакомпаній, які прибувають із країн, що не перешкоджають цим рейсам. ЄС має посилати дуже сильні сигнали, що ми не залишимо Польщу наодинці", - сказав він.

Зазначимо, що соціал-демократи в німецькому Бундестазі є найбільшою фракцією, а їхній лідер Олаф Шольц має очолити новий уряд замість Ангели Меркель.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз близький до введення нових санкцій проти Білорусі, спрямованих проти 30 фізичних та юридичних осіб, включаючи міністра закордонних справ та авіакомпанію "Белавіа".

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Вони вчинили кілька спроб прориву через кордон, проте всі безуспішні.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Олександр Лукашенко "має керівника в Москві в особі Владіміра Путіна" і демонструє рішучість реалізувати його сценарій.