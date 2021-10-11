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Дві групи мігрантів прорвалися з Білорусі в Польщу

Пізніше у поліції повідомили, що всі мігранти були затримані
Дві великі групи мігрантів нелегально перетнули кордон і потрапили до Польщі з території Білорусі.
Дві групи мігрантів прорвалися з Білорусі в Польщу Фото: Twitter
Про це передає "Радіо Бєлосток", повідомляє "Європейська правда".
 
Групи з не менше кількох десятків іноземців прорвали огорожі на околицях Кринки та Біловежі. Прикордонна служба Польщі повідомила, що кілька людей вдалося видворити.
 
Речниця Підляського прикордонного загону Катажина Зданович заявила, що в обох випадках паркани були зламані із застосуванням сили. 
 
Пізніше у поліції повідомили, що всі мігранти були затримані.
 
Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Вони вчинили кілька спроб прориву через кордон, проте всі безуспішні.
 
Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей.
 
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Олександр Лукашенко "має керівника в Москві в особі Владіміра Путіна" і демонструє рішучість реалізувати його сценарій.
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10 11 2021 10:12
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